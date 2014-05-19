НАТО направило группу экспертов на украинские АЭС
17:21, 19 мая 2014Политика
0
Об этом сегодня заявил генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен.
НАТО поможет Украине улучшить безопасность АЭС / Фото: УНИАН
НАТО направило в Украину группу гражданских экспертов для помощи в улучшении безопасности атомных электростанций.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен сегодня на пресс-конференции, сообщает сайт Североатлантического альянса.
Читайте такжеГенсек НАТО не подтверждает отвода российских войск от границ Украины
«По украинскому запросу мы направили небольшую группу гражданских экспертов в Украину, чтобы помочь Украине в улучшении безопасности атомных электростанций», - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter