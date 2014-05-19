НАТО направило группу экспертов на украинские АЭС

НАТО направило в Украину группу гражданских экспертов для помощи в улучшении безопасности атомных электростанций.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен сегодня на пресс-конференции, сообщает сайт Североатлантического альянса.

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«По украинскому запросу мы направили небольшую группу гражданских экспертов в Украину, чтобы помочь Украине в улучшении безопасности атомных электростанций», - отметил он.