Порошенко назвал приоритеты работы на новой должности

"Мы имеем решительные амбициозные планы по модернизации страны. Среди первых приоритетов будет борьба с коррупцией, решительные шаги по возобновлению независимости судебной власти", - сказал Петр Порошенко на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

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Кроме этого Петр Порошенко назвал решение "крымского вопроса" одним из безотлагательных для новой власти. "Будет решение: возвращение Крыма Украине, защита украинцев, проживающих в Крыму, которые из-за своего "украинства" испытывают чрезвычайно высокое давление", - заявил Петр Порошенко.