У Порошенко назвали сумму, потраченную на избирательную кампанию

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию более 90 млн грн, сообщил руководитель объединенного штаба кандидата Виталий Ковальчук.

"В избирательный фонд Петра Порошенко было привлечено чуть больше 90 млн грн", - сообщил Виталий Ковальчук, передает ТСН.

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