У Порошенко назвали сумму, потраченную на избирательную кампанию

09:36, 26 мая 2014
Политика
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Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию более 90 млн грн, сообщил руководитель объединенного штаба кандидата Виталий Ковальчук.

Обнародована сумма расходов Порошенко на избирательную кампанию / фото УНИАН

избирательный фонд Петра Порошенко было привлечено чуть больше 90 млн грн", - сообщил Виталий Ковальчук, передает ТСН.

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