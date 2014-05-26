Аэропорт Донецка приостанавливает работу из-за террористов ДНР
09:12, 26 мая 2014Политика
1
С 7 часов утра 26 мая Международный аэропорт Донецк им. Прокофьева временно приостанавливает обслуживание рейсов.
Аэропорт приостанавливает работу / Фото с Facebook аэропорта
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«В районе 3 часов ночи на территорию аэропорта Донецк приехали несколько десятков вооруженных представителей Донецкой народной республики с требованиями о выводе украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта. Выстрелов и силового противостояния не было», - сообщил руководитель пресс-службы донецкого аэропорта Дмитрий Косинов.
Читайте такжеНа Луганщине террористы взяли в плен двух местных журналистов - активистка
В этой связи было принято решение приостановить обслуживание рейсов. При этом, как уточнил глава пресс-службы, «аэропорт не под контролем ДНР, периметр не нарушен, в стерильных зонах посторонних нет».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter