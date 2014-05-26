В Винницкой области поддержка Порошенко может составлять около 80% - КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Телень сказал во брифинга.

«Можно говорить, что Винницкая область внесла достаточно весомый вклад, поскольку путем предварительного подсчета, которые сообщают наши наблюдатели с участков – лидер гонки на отдельных участках набирает 85-87% голосов. Нет еще данных с самых крупных избирательных участков, но те социологические опросы, которые проводились в Винницкой области – подтверждаются. То есть, предварительно, Петр Порошенко по Винницкой области может набрать 80%», - сказал Телень.

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По информации наблюдателей, в избирательных комиссиях уже приближаются к процессу заполнения протоколов, отдельные комиссии еще в середине подсчета голосов.

По данным Теленя, явка проголосовавших в областном центре составит в пределах 70%.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Винницкой областной государственной администрации Анатолий Олийник сообщил, что предварительная явка по Винницкой области составила около 70%.