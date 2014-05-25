Труханов не ожидал такого черного пиара от оппонента на выборах мэра Одессы

В Одессе фаворит гонки на пост мэра Геннадий Труханов доволен предварительными результатами выборов в городе и поражен черным пиаром, который использовал в свои кампании его оппонент Эдуард Гурвиц. Об этом кандидат в мэры Одессы заявил в прямом эфире ТСН. Марафон.

"Пока что опросы демонстрируют результат, который меня радует", - сказал Труханов. По его словам, в случае победы на выборах, на посту мэра первоочередной задачей для него станет обеспечение безопасности и мирной жизни в Одессе.

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В отношении своего оппонента Эдуарда Гурвица, Труханов отметил, что сегодня не обошлось и без использования грязных технологий и черного пиара. "Я даже не ожидал, что настолько грязно и некрасиво будет проведена его (Гурвица) кампания. Я провел сотни встреч на одесских дворах и предприятиях, поэтому такой результат на выборах был мной прогнозируемый", - сказал он.

Также Труханов выразил надежду, что уже в ближайшее время одесситы почувствуют порядок во всех направлениях жизни города. Как уже ранее сообщалось, согласно данным экзит-пола, на выборах мэра Одессы побеждает Труханов.