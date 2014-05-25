В штабе Порошенко уже начали неофициально поздравлять друг друга

Никаких оваций или радости после обнародования данных экзит-полов не было, поскольку в победе кандидата там уверены заранее, сообщается в телемарафоне ТСН.

Единственный вопрос остается - состоятся ли выборы в один тур, или придется организовывать второй. Тем временем кандидат, который по данным экзит-полов занимает четвертую строчку, Анатолий Гриценко в эфире телемарафона ТСН сообщил, что он готов к сотрудничеству с новым президентом.

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"С Порошенко я еще не общался, только отправил поздравительную SMS. Как гражданин, как профессионал, если будет нужна моя помощь, Петр Порошенко может на меня рассчитывать", - заявил Гриценко.

Напомним, по данным Национального экзит-пола, на президентских выборах Петр Порошенко получил 55,9% голосов украинцев. Юлия Тимошенко набрала лишь 12,9%, а Олег Ляшко финишировал третьим с результатом 8%.