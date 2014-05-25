Штаб Порошенко не фиксирует серьезных нарушений на выборах

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил: «У нас есть более 2 тыс. мобильных юридических групп, которые должны моментально выезжать на место в случае нарушений. Но по состоянию на текущее время, они почти не задействованы, потому что нарушений почти нет».

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Как сказал Ковальчук, «мы готовились к любому развитию событий, и настраивали своих специалистов противодействовать любым нарушениям в работе избирательных комиссий».

По словам Ковальчука, сейчас штаб удовлетворен ходом голосования, несмотря на то, что в некоторых регионах на участках наблюдаются большие очереди. «Думаю, что мы будем свидетелями довольно высокой явки избирателей. По крайней мере, на текущий момент я могу констатировать, что явка уже больше, чем явка во время парламентской кампании 2012 года. Я хочу отметить, что сегодня ни у кого нет шансов сказать, что выборы не состоялись. Надеюсь, что после закрытия участков – после 8 часов вечера - бюллетени будут довольно быстро посчитаны», - подчеркнул Ковальчук и добавил, что штаб уже обратился в органы внутренних дел и службу безопасности с тем, чтобы они соответствующим образом обеспечили спокойствие на избирательных участках во время подсчета голосов и обеспечили должную транспортировку документов в ЦИК. «А мы со своей стороны готовы им помочь», - сказал Ковальчук.

Он также выразил надежду, что на этих выборах результаты волеизъявления граждан совпадет с результатами экзит-поллов. «Я думаю, что в этот раз результаты волеизъявления будут отвечать результатам экзит-поллов, и несоответствие может быть только тогда, если будут манипуляции с цифрами экзит-поллов», – сказал Ковальчук.

«Мы предприняли все необходимые меры. Все участки, которые должны быть открыться – открыты и работают, и думаю, что около часа ночи (26 мая - УНИАН) мы получим корректные результаты волеизъявления граждан, и народ выберет президента уже в первом туре», - добавил глава штаба.

Он также подчеркнул, что штаб будет вести параллельный и альтернативный подсчет голосов. «По Украине мы обязательно будем вести параллельный подсчет голосов, мы организовали альтернативный подсчет голосов. По параллельному подсчету голосов мы получим информацию с каждого участка, как только будут посчитаны голоса и подписан протокол участковой комиссии. Альтернативный подсчет голосов предполагает сверку данных параллельного подсчета голосов с уже полученными результатами от окружкомов. Мы будем иметь 100% информацию, которая будут отвечать действительности. Результаты будем получать в режиме реального времени после 8 вечера», - резюмировал Ковальчук.