Выборы в цифрах

70% - такую явку избирателей прогнозировали в Комитете избирателей Украины

на выборах 25 мая / REUTERS

2 из 12-ти округов в Луганской области смогли начать свою работу в день голосования 25 мая. Выборы президента Украины проходят в округах №114, с центром в Беловодске, и №115 – с центром в городе Сватово. К слову, по данным Комитета избирателей Украины, в Донецкой области работают 9 из 22-х окружных избирательных комиссий, но, даже на открывшихся участках, выборы находятся под угрозой срыва. Наиболее напряженная ситуация на выборах сохраняется в Горловке, Донецке, Краматорске и Славянске. Относительно стабильная обстановка наблюдается в Доброполье, Красноармейске, а также в Александровском, Великоновоселковском и Добропольском районах. В самом Донецке не открылся ни один избирательный участок.

6 избирательных участков для голосования на выборах президента Украины открылись в Российской Федерации. Украинцы могут проголосовать в Москве на участке при посольстве Украины, а также на участках при генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

7 из 19 претендентов на должность мэра Киева и одна из 35 партий предоставили имущественные декларации. По данным «Transparency International Украина» 5 кандидатов в мэры Киева самостоятельно обнародовали декларации в интернете, еще двое - предоставили их в ответ на обращение граждан. Остальные кандидаты на должность мэра проигнорировали просьбу об обнародовании их имущественных деклараций.

26 мэров городов украинцы могут выбрать 25 мая. Помимо Киева, Херсона, Николаева и Одессы, выборы должны пройти в таких городах: Черновцы, Ахтырка, Нежин (Черниговская область), Фастов (Киевская область), Нетишин (Хмельницкая область), Лисичанск, Перевальск и Ровеньки (Луганская область), Канев, Каменка и Христиновка (Черкасская область), Першотравневск, Верхнеднепровск (Днепропетровская область), Снежное (Донецкая область), Белополье (Сумская область), Барвинково (Харьковская область), Кременец, Зборов и Збараж (Тернопольская область), Жмеринка (Винницкая область). А также – в Саках и Феодосии в Крыму.

70% - такую явку избирателей прогнозировали в Комитете избирателей Украины на выборах 25 мая. В КИУ отметили, что это — достаточно серьезная цифра не только для проблемных регионов на Востоке Украины, но и для Киева, где, традиционно, голосует не более половины избирателей. Насколько реальная явка отличается от прогнозируемой, станет известно после закрытия всех избирательных участков.

200 гривен — в такую сумму «оценили» голос одного избирателя некоторые кандидаты киевской местной избирательной кампании. Кроме того, кандидаты старались всячески оказывать электорату бесплатные услуги и организовывать развлекательные и туристические мероприятия. В то же время, по данным Комитета избирателей Украины, факты подкупа на президентской избирательной кампании не зафиксированы.

716 участковых избирательных комиссий (31,18% из общего числа в 2296) в Донецкой области и 248 участковых избирательных комиссий (17,61% из общего числа 1408) – в Луганской, получили доступ к спискам избирателей в Государственном реестре избирателей.

3 607 международных наблюдателей будут работать на внеочередных президентских выборах в Украине 25 мая. В том числе, 823 наблюдателя – от организации «Европейская платформа за демократические выборы» (ЕРDE), которой ранее ЦИК отказал в регистрации.

90 000 правоохранителей и общественных активистов обеспечивают порядок в Украине в день голосования. По данным Министерства внутренних дел, общее количество работников внутренних дел, военнослужащих Национальной гвардии, курсантов старших курсов учебных заведений МВД, которые привлечены к охране правопорядка в местах расположения избирательных участков – более 55 тысяч человек. Кроме того, охранять порядок будут не менее 11 тысяч сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и более 16 тысяч общественных активистов.

171 000 украинских избирателей воспользовались правом изменить свой избирательный адрес без изменения постоянного места жительства. По данным Центральной избирательной комиссии, в Крыму таким правом воспользовались не очень много людей – около 6 тысяч из 1,8 млн граждан. В то же время, больше всего избирателей изменили свой избирательный адрес из Донецкой и Луганской областей на другие регионы.

400 000 граждан, как минимум, намерено проголосовать в заграничном избирательном округе в 114 заграничных избирательных участках, образованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины за границей.

500 000 000 гривен — столько дополнительных средств из государственного бюджета Украины понадобится для проведения второго тура президентских выборов. В целом, на проведение выборов президента Украины, в государственной казне в 2014 году предусмотрена сумма - 1,175 млрд гривен.

Маргарита Андреева, Анастасия Береза