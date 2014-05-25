Из избирательных списков пропали два многоэтажных дома в Одессе и Черкассах

В Одессе из избирательных списков пропал 10-этажный жилой дом.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной организации Комитета избирателей Украины, 10-этажный дом расположен по улице Малиновского 47-а.

«Потерялся» при формировании списков избирателей. Об этом Одесской областной организации сообщили «пропавшие» жильцы, которые пришли на участок для голосования. Как оказалось, никого из жильцов дома в списке избирателей нет. Представители участковой комиссии в ответ на возмущение одесситов сообщили им, что они могут написать жалобу, но проголосовать смогут лишь во втором туре выборов», - сообщили в организации.

Читайте такжеВ Украине проходят внеочередные выборы президента (онлайн-трансляция)Кроме того, в Черкассах на участке №710982, что в ПК «Дружба народов», в списки избирателей для голосования за Президента Украины не внесены жители многоэтажного дома по адресу Пастеровская, 11.

Как сообщили УНИАН в ГО «ОПОРА», по словам председателя комиссии, в списке нет лишь полдома по президентским выборам, хотя жители дома уверяют, что забыли обо всем доме. Но все эти избиратели получили приглашение, поэтому решили не проверять себя в списках. Теперь они могут получить только бюллетени по городским выборам.