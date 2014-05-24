Наблюдатели ОБСЕ уверены, что явка на выборы в Украине будет намного выше, чем в Европе

Миссия наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ожидает от Украины успешного проведения президентских выборов, несмотря на неспокойную ситуацию на крайнем Востоке.

Об этом представители ОБСЕ заявили в эксклюзивном комментарии журналистам ТСН.

"Очень важно, чтобы выборы прошли по целой, единой Украине. И, что очень важно нам, как международным наблюдателям, прийти сюда, увидеть своими глазами, и, приехав сюда, мы хотим дать сигнал, что мы верим в целостность Украины, в единство Украины, и мы верим, что выборы могут и пройдут и здесь также. Это Украина", - заявила депутат канадского парламента Кристина Фриленд, находясь на Донетчине.

Член международной миссии отметила, что воочию убедилась в труде людей, которые хотят, чтобы выборы на Донбассе состоялись.

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"Все мне говорят, и я очень в это верю, что масса людей на Донетчине хотят голосовать, действительно, область стала очень верить в этот выбор, в демократический процесс. Я понимаю, что могут быть какие практические преграды. Но мне очень радостно было видеть преданность людей и слышать от них, что они действительно думают, что есть такое тихое большинство людей, которые действительно хотят участвовать... Увидим, что произойдет завтра, но даже этот факт много значит", - считает Фриленд.

Наблюдатель также назвала Донецк замечательным городом, по улицам которого приятно гулять. И подчеркнула, что лично не чувствует какой-либо опасности, находясь в центре региона.

"Если бы я здесь была с тремя детьми, может, я бы чувствовала себя немного иначе. Никто не хочет жить в городе, в области, в стране, где государственная власть не уверена. И я надеюсь, что после выборов это все станет более уверенно", - отметила она.

"Вы знаете, что здесь есть несколько европейских депутатов. И они напоминают, что завтра выборы в европейский парламент. И они уверены, что явка в Украине будет намного выше, чем в Европе. И я также верю", - подчеркнула Фриленд.