На президентских выборах обеспечена широкая политическая конкуренция - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время селекторного совещания с регионами относительно проведения выборов президента 25 мая.

”Обеспечена политическая конкуренция на выборах, и широкий спектр кандидатов в президенты представлен и зарегистрирован, поэтому люди могут избирать любую политическую идеологию, любых кандидатов. Таким образом, это гарантирует то, что все идеологические аспекты будут учтены. Выбор есть, просто нужно идти и проголосовать”, - сказал премьер.

Он также отметил роль ЦИК в обеспечении проведения выборов в сверхсложных условиях.

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”У нас есть один из самых совершенных реестров избирателей. Все технические моменты, которые необходимы для проведения выборов, ЦИК обеспечены», - подчеркнул Яценюк.