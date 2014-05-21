Украинские военные взяли под контроль семь районов Донецкой области
Семь районов Донецкой области взяты под военный контроль проукраинскими военными формированиями.
В Доброполье, Добропольском, Александровском, Великоновоселковском районах спецбатальон «Донбасс» полностью взяли под контроль админздания и прилегающую территорию.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Великоновоселковском, Волновахском, Марьинском и Старобешевском районах наблюдается скопление военной техники. Военнослужащие Национальной гвардии обустраивают блокпосты.
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В проведении антитеррористической операции наблюдается временное затишье.
В Славянске и Славянском районе в результате военных действий были повреждены частные дома, учреждения образования, газо- и водопроводы, электрические сети. В городе фиксируются случаи мародерства. Поддержка населением представителей ДНР немного ослабла.
В Краматорске ситуация относительно спокойная. Напряжение вносит прекращение государственного финансирования социальных выплат.
В Шахтёрском районе (с.Дмитровка) представители ДНР установили 2 блокпоста на границе с РФ. Жители близлежащих населённых пунктов возмущаются тем, что практически парализовано движение местного транспорта.
Представителями власти проводится планомерная работа по стабилизации ситуации.
В Енакиево металлурги и коксохимики помогают милиции патрулировать город. Деятельность народных дружин регламентируется Законом Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы». Руководство предприятий готово оказывать помощь местным органам правопорядка.
В Красном Лимане руководство города провело встречу с представителями ДНР, где были достигнуты определенные договоренности по разблокированию здания исполкома горсовета, уборке баррикад и нормализации жизнедеятельности города.
В регионе активизирована работа местных органов власти по подготовке к выборам Президента Украины, а республиканцев – по препятствованию их проведения.
В Великоновосёлковском, Добропольском, Александровском и Красноармейском районах области на выборах Президента избирательные участки будет охранять спецбатальон «Донбасс».
В Мариуполе в ОШ №37, где располагаются два избирательных участка ОИК №59, вооруженные люди потребовали покинуть помещение всем членам комиссии, закрыли участок и опечатали его.
Параллельно с выборами Президента Украины в 19 населённых пунктах области запланировано проведение местных выборов. В городах и районах области, в которых местные органы власти полностью контролируются ДНР, проведение голосования находится на грани срыва в Краматорске, Красном Лимане (пос.Ямпольский), Снежном, Амвросиевском (пос. Войковский) и Константиновском (Новополтавский, Иванопольский, Предтечинский сельские советы) районах.
Напряженной на сегодняшний день остается ситуация в Донецке, Горловке, Дзержинске, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Мариуполе, Снежном, Славянске, и Александровском, Великоновоселковском, Добропольском, Красноармейском, Славянском районах.