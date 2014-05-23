Тигипко признал Россию агрессором

Об этом он заявил в эфире "Первого национального" в рамках "Национальных дебатов", сообщает Украинская Правда.

"Я считаю Россию агрессором и страной, которая захватила Крым. И здесь абсолютно очевидно это. Поэтому, если я говорю об этом без надрыва, то это не значит, что я ухожу от этого понимания", - сказал Тигипко.

Читайте такжеГриценко призвал ФИФА забрать в России ЧМ-2018 по футболуОн отметил, что выступает за внеблоковый статус страны, потому что считает, что если "мы сегодня еще начнем говорить о НАТО - это абсолютно нас расколет".

Политик также сказал, что странам с такими проблемными территориями как Крым вступать в НАТО "очень сложно, практически невозможно".

"И я думаю, что частично Россия из-за этого и аннексировала Крым, чтобы сделать все, чтобы мы не вступили в НАТО", - добавил Тигипко.