В Донецке террористы разобрали и выбросили в реку палатку, в которой молились за Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил донецкий пастор Сергей Косяк.

«Приехали люди с автоматами, разобрали палатку и выкинули в речку, забрали аппаратуру. Ребят держали под прицелом автоматов», - написал Косяк.

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Общественная активистка Татьяна Дурнева добавила, что нападение на молитвенную палатку произошло сегодня около 13.30 - 15 вооруженных террористов, имеющие опознавательные знаки «ДНР» и георгиевские ленточки, разгромили молитвенную палатку, в которой на момент нападения находилось два дежуривших церковных человека.

По ее словам, «террористы забрали аппаратуру, аккумулятор, колонки и микрофон, а баннер и разорванную палатку выбросили в реку Кальмиус». Нападавшие угрожали молящимся, пообещав, что «если вечером тут соберутся верующие для молитвы, то всех расстреляют», сообщила Дурнева.

Косяк объяснил, что «в это не простое для нашей страны время люди разных конфессий по всей Украине объединились для совместной молитвы, чтобы Бог исцелил нашу страну, послал мир, чтобы не гибли люди, а вместо ненависти пришла любовь и примирение», и для этого и собирались жители Донецка в молитвенной палатке, которую сегодня уничтожили террористы.