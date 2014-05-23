Террористы ищут по больницах раненых бойцов батальона «Донбасс» - Свобода

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Всеукраинского объединения «Свобода».

«23 мая после тяжелого боя батальона «Донбасс» с путинскими террористами значительная часть украинских бойцов получила пулевые ранения. Террористы не ограничились засадой на батальон. После прорыва «Донбасса» из окружения они начали выискивать раненных бойцов в больницах», - заявили в «Свободе».

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Так, по их данным, по состоянию на 18:00 больница им. Калинина в Донецке находится в окружении террористов, которые пытаются похитить украинских военных.

«Примечательно, что террористы четко знают, в каких палатах находятся воины. Очевидно, их об этом проинформировал кто-то из персонала медучреждения», - добавили в «Свободе».

В пресс-службе подчеркнули, что патриотические горожане оказывали сопротивление вооруженным террористам, однако количество последних существенно увеличились.

«Милиция бездействует. Раненые, в тяжелом состоянии, остались один на один с врагом», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Ясиноватском районе (с. Карловка) сегодня прошел бой между боевиками и спецбатальоном «Донбасс».

По данным Донецкой ОГА, один человек погиб, 9 - ранены.