Евросоюз рассмотрит ситуацию в Украине после выборов 27 мая

Во вторник состоится неформальное заседание Европейского совета под председательством президента Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу. Среди прочего главы государств и правительств рассмотрят ситуацию в Украине после президентских выборов, сообщила пресс-секретарь президента Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу Пиа Андеркилде-Хансен.

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«Свободные и прозрачные выборы в Украине являются ключевым элементом для стабилизации ситуации и урегулирования кризиса в стране», - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, официальная реакция Евросоюза на результаты выборов в Украине появится в понедельник утром после обнародования доклада миссии наблюдал ОБСЕ, которая работает на украинских выборах.