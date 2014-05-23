"ДНР" занимается активным поиском Ляшко - террорист Губарев

Представители незаконной террористической организации "Донецкой народной республики" ведут активные поиски нардепа, кандидата в президенты Олега Ляшко.

Об этом заявил "самопровозглашенный губернатор" Донецкой области Павел Губарев, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеПолітолог вважає, що Ляшко завдячує своїм успіхом особливому політичному стилю"Хочу вам заявить, что мы как раз активно ищем господина Ляшко, с радостью пообщались бы с ним, как представителем верховной власти Киева. Потому что не так давно была информация, что его поймали. К сожалению, это не так оказалось. Сейчас вроде как есть какие-то намеки, что в скором времени поймают — он курсирует у нас", - рассказал Губарев.

По его словам, в регионе на Ляшко "ведется охота". "Он сам дает поводы своими высказываниями. Человек должен ответить за свои слова. Он, так называемый депутат, занимается здесь провокациями. Его видели на блокпостах. За ним ведется слежка. В ближайшее время, я думаю, нам удастся с ним пообщаться лично", - отметил Губарев.

Добавим, по факту сообщения о похищении народного депутата Украины, кандидата в президенты Олега Ляшко открыто уголовное дело по ст. 112 ("посягательство на жизнь"). Ранее, 11 мая в Интернете появилась информация, якобы от ополченцев, что Олега Ляшко взяли в плен. Позже Ляшко заявил, что его никто не похищал.