У Царева нашли листовки о Путине и правилах поведения во время «зачистки» города миротворцами РФ

19 мая в ходе обысков обществ с иностранными инвестициями Днепропетровска сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД в Днепропетровской области выявили листовки сепаратистского характера.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

«В офисных помещениях (конференц-зале) обществ были выявлены и изъяты бухгалтерские документы, оргтехника, штампы и печати предприятий, листовки сепаратистского характера, в которых, в частности, говорится о правилах поведения во время «зачистки» города российскими миротворцами от террористов», - говорится в сообщении ОСО.

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В частности, одна из листовок следующего содержания - "Голосовал за Януковича – люблю Путина".

По информации советника председателя Днепропетровской облгосадминистрации Бориса Брагинского, размещенной в социальной сети, указанная печатная продукция выявлена на Днепропетровской бумажной фабрике, которая принадлежит народному депутату Олегу Цареву.

Должностные лица предприятия на момент проведения обыска отсутствовали. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению местонахождения лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Обыски были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного 29 апреля по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту хищения газа из газопроводной системы (голубое топливо поставлялось населению с использованием компрессора для сжатия природного газа).