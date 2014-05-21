Путин допустил, что из-за позиции Запада трагедия в Одессе может повториться

«Мы должны давать объективные оценки всему, что происходит, на мой взгляд, тот кошмар и ужас, который мы все видели на экранах телевизоров, который случился в Одессе, он не получил должной адекватной оценки международного сообщества, а если мы не будем этого делать, то рецидивы подобных преступлений будут возможны», - сказал Путин журналистам, сообщает РИА Новости.

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«Должно быть проведено тщательное расследование, безусловно, найдены преступники, и мы все должны добиться именного этого результата, потому что если этого не будет, тогда будут возможны рецидивы, повторения такого кошмара, того, что мы наблюдали в Одессе, так будут созданы благоприятные условия для террористических проявлений, но мы сделаем все, чтобы на территории России ничего подобного не происходило», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. По данным МВД, в Доме профсоюзов от отравления хлороформом погибли 32 человека.