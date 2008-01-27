Черновицким ”Патриотам” не нравится, что школьников учат толерантности

Акцию протеста против введения с сентября этого года в школах Украины факультативного курса «Толерантность» провели на Центральной площади Черновцов активисты областной общественной организации «Патриот Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, акция возле памятника Тарасу Шевченко в Черновцах была несанкционированной и продолжалась почти полтора часа. Участники акции требовали отменить распоряжение Министерства образования о введении в школах Украины разработанного специалистами из ООН факультативного курса «Толерантность». По их мнению, Европа и Америка не должны вмешиваться в нашу образовательную систему, поскольку Украина имеет свои национальные традиции и нормы морали.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением Министерства образования и науки в школах Украины введен тренинговый курс «Я учусь быть толерантным». Разработка и апробация учебно-методических материалов осуществлены в рамках проекта Программы развития ООН «Создание безопасной среды для молодежи Украины».