В Харькове решили отделиться от Донетчины и Луганщины 36 блокпостами

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

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«Граница в целом нами контролируется. Конечно, мы не можем говорить о том, что она перекрыта полностью, ибо она имеет большую протяженность. Но в основных направлениях и точках, где можно пересечь легковым автотранспортом, все дороги перекрыты», - отметил Игорь Балута.

По его словам, также идет работа над тем, чтобы отдельный территориальный батальон, который служит в Луганской области, передислоцировался в Харьковскую область из-за того, что в регионе необходимы дополнительные силы по ведению службы на 12 объектах.

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«Сейчас мы работаем над тем, чтобы наш отдельный территориальный батальон переместился на территорию Харьковской области, потому что у нас есть другие объекты, которые мы должны защищать. Это дало бы нам возможность перебросить работников МВД на другие более важные проекты и на совместное патрулирование, которое мы были вынуждены сократить»,- отметил Игорь Балута.