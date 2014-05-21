Боевики ночью обстреляли позиции силовиков в Славянске

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель оперативной группы по информированию об Антитеррористической операции Владислав Селезнев.

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«Незаконные вооруженные формирования этой ночью обстреляли из САУ 2С9 «НОНА» позиции украинских силовиков в городе Славянск. Бандиты в очередной раз применили подлую тактику ведения обстрела с жилых кварталов населенного пункта. В результате обстрела 4 военнослужащих получили легкие ранения, им оказана неотложная помощь и осуществлена медицинская эвакуация», - сообщил Селезнев.