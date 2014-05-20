Более миллиона человек приняли участие в акции против насилия и хаоса "Голос Донбасса"

Сегодня, 20 мая, в городах Донецкой области прошел предупредительный протест-митинг против дестабилизации ситуации в Донбассе, против насилия и хаоса, бандитизма и мародерства. Об этом сообщает пресс-служба компании СКМ.

Среди них около 200 тысяч сотрудников металлургических, энергетических и других предприятий Группы СКМ, футбольного клуба «Шахтер», благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и предприятий-партнеров Группы. «Голос Донбасса» поддержали шахтеры, машиностроители, врачи, работники коммунальных предприятий из крупнейших городов региона.

Ровно в 12 часов на десятках крупнейших предприятий городов Донецкой области раздались гудки на поддержание мира и против дестабилизации в регионе. Звучали гудки металлургических заводов, шахт, теплоэлектростанций. Морские торговые суда на рейде мариупольского порта своими гудками также поддержали акцию. Одновременно с этим на центральных улицах Донецка и других городов области состоялся масштабный автопробег, в котором участвовали сотни автомобилей. Колокола церквей города били тревогу.

Представители трудовых коллективов вышли по месту работы на короткий предупредительный протест.

Читайте такжеАхметов призывает жителей Донбасса выходить на предупредительные забастовки против людей с оружиемЖители городов Донбасса вышли на поддержку основных требований акции «Голос Донбасса»: разоружиться незаконным боевым формированиям; немедленно освободить всех заложников; разблокировать транспортную инфраструктуру: железные дороги и автомагистрали; освободить захваченные административные здания.

Участники акции призвали всех политических оппонентов перенести свои разногласия с улиц за круглые столы и прийти к согласию ради мира на Донбассе и будущего Украины.

Читайте такжеНа Донбассе боевики готовят «коридор» для вывода части сил из Славянска в России«Мы уверены, что все мои земляки хотят жить в мирном, спокойном и процветающем Донбассе. В регионе с сильной экономикой и комфортной жизнью. Тысячи и тысячи дончан, мариупольцев, енакиевцев и жителей других городов и сел Донецкой области вышли и поддержали нашу инициативу «Голос Донбасса», поддержали Донбасс без оружия», - подчеркнула Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ.