На въезде в Донецк террористы перекрыли трассу, пригнали БТР и занимают позиции на крышах

16:07, 20 мая 2014
Политика
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В Донецк пригнали БТР и автобус с террористами.

Террористы занимают позиции / REUTERS

В Донецкой области террористы перекрыли трассу в районе Ясиноватского поста ГАИ и разворачивают все автобусы, едущие со стороны Горловки и Енакиево, сообщает "Новости Донбасса".

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В Донецке в районе площади Бакинских комиссаров замечен БТР и автобус с террористами. Местные магазины прекратили торговлю. Террористы занимают позиции на крышах домов и магазинов. 

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