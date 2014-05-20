На въезде в Донецк террористы перекрыли трассу, пригнали БТР и занимают позиции на крышах
16:07, 20 мая 2014Политика
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В Донецк пригнали БТР и автобус с террористами.
Террористы занимают позиции / REUTERS
В Донецкой области террористы перекрыли трассу в районе Ясиноватского поста ГАИ и разворачивают все автобусы, едущие со стороны Горловки и Енакиево, сообщает "Новости Донбасса".
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В Донецке в районе площади Бакинских комиссаров замечен БТР и автобус с террористами. Местные магазины прекратили торговлю. Террористы занимают позиции на крышах домов и магазинов.
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