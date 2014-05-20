Террористы в центре Донецка обстреливают вертолет
Боевики обстреливали вертолет каждый раз, когда он пролетал над центром Донецка.
Боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" из стрелкового оружия обстреливают вертолет, кружащийся над центром Донецка, сообщает корреспондент "ОстроВа".
Вертолет сделал два круга и каждый раз, когда он пролетал над центром города, по нему открывали стрельбу.
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Как сообщалось ранее, сегодня в Донецке и области по инициативе организаций гражданского общества проходит предупредительный протест-митинг против дестабилизации ситуации на Донбассе, против насилия и хаоса, бандитизма и мародерства. Предприятия региона вышли на предупредительную забастовку, а автомобилисты поддержали акцию звуком включенных клаксонов.