Террористы в центре Донецка обстреливают вертолет

Боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" из стрелкового оружия обстреливают вертолет, кружащийся над центром Донецка, сообщает корреспондент "ОстроВа".

Вертолет сделал два круга и каждый раз, когда он пролетал над центром города, по нему открывали стрельбу.

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Как сообщалось ранее, сегодня в Донецке и области по инициативе организаций гражданского общества проходит предупредительный протест-митинг против дестабилизации ситуации на Донбассе, против насилия и хаоса, бандитизма и мародерства. Предприятия региона вышли на предупредительную забастовку, а автомобилисты поддержали акцию звуком включенных клаксонов.