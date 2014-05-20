Жители Николаева собрали 37 тысяч гривень для пострадавших от взрыва дома

Как сообщили УНИАН в отделе информационного обеспечения Николаевского горисполкома, на счет областного благотворительного фонда помощи малообеспеченным для пострадавших в результате взрыва дома по ул. Лазурной, 40 жители города перечислили 37 тыс. 165 грн.

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Из резервного фонда городского бюджета для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выделено 300 тыс. грн. В дальнейшем планируется выделить еще 500 тыс. грн.

В городском территориальном центре социального обслуживания (предоставления социальных услуг) по адресу: ул. Мореходная, 9, с 14.05.2014 работает пункт приема благотворительной помощи, который открыт с 8:00 до 20:00.

На 19 мая в пункт поступила благотворительная помощь от 397 жителей города. Всего собрано 8 тыс. 998 единиц одежды, постельного белья, средств личной гигиены, домашней утвари. Благотворительную помощь получили 72 семьи.

Городской территориальный центр собирает информацию, поступающую от граждан города, о возможности предоставления помощи пострадавшим в виде крупногабаритных предметов, мебели, бытовой техники.

По состоянию на 19 мая в городской штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации обратилось 187 человек - они размещены в гостинице «Турист-Николаев» и обеспечены 3-разовым питанием.

На первом этаже отеля работают специалисты социальной службы, администрации района, установлен пост медицинской помощи, действует филиал пункта выдачи вещей первой необходимости.

В доме по ул. Лазурной, 40 продолжаются работы по спасению имущества жителей.

Подготовлено 52 обращения горисполкома к руководителям предприятий о предоставлении материальной помощи, помощи на решение социально-бытовых вопросов, оздоровление пострадавших граждан, работающих на данных предприятиях.

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Как сообщал УНИАН, в Николаеве 12 мая около 13.00 произошел взрыв в 4-подъездном жилом 10-этажном доме по ул. Лазурной, 40. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы были разрушены несущие конструкции с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживали 213 человек. В результате взрыва погибли семь человек. Были эвакуированы 73 жителя жилого дома.

По предварительным данным газоснабжающей компании ”Николаевгаз”, причиной взрыва является самовольное и несанкционированное вмешательство потребителя в систему газоснабжения.