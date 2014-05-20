Регионалы надеются, что ВР согласует «Меморандум мира и согласия» до 12 часов

Народный депутат от Партии регионов Валерий Писаренко отмечает, что сейчас проходят консультации и до 12 часов может быть согласован текст «Меморандума мира и согласия».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале ВР после завершения перерыва, объявленного по требованию ПР и КПУ.

Читайте такжеУчастники второго круглого стола нацединства просят Раду принять Меморандум мира и согласия

«В парламенте начался процесс согласования позиций и сейчас руководители фракций договорились доработать текст «Меморандума мира и согласия», который был предложен нашим коллегой Новинским», - сказал депутат.

Он выразил надежду, что до 12 часов удастся выйти на общий текст, который будет проголосован парламентом.