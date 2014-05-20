Смотрите онлайн-трансляцию заседания ВР

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует сегодня ратифицировать меморандум с ЕС относительно получения Украиной макрофинансовой помощи в сумме до 1 млрд евро.

Кроме того, парламент планирует вернуться к ранее не поддержанным решениям относительно изменений в избирательное законодательство, в частности относительно избрания городских голов по мажоритарной системе абсолютным большинством, то есть о двух турах выборов, и о совмещении должностей мэра Киева и председателя КГГА.

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Кроме того, планируется включить в повестку дня и принять решение о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан.

Предусматривается и рассмотрение двух законопроектов, касающихся выборов президента Украины, относительно обеспечения надлежащей организации и проведения голосования, а также о заполнении перечня документов, которые являются основанием для получения бюллетеня.

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