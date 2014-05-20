Смотрите онлайн-трансляцию заседания ВР

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Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть проект постановления об обеспечении надлежащим медицинским обслуживанием участников боевых действий, которые получили ранения во время проведении антитеррористической операции на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует сегодня ратифицировать меморандум с ЕС относительно получения Украиной макрофинансовой помощи в сумме до 1 млрд евро.
Кроме того, парламент планирует вернуться к ранее не поддержанным решениям относительно изменений в избирательное законодательство, в частности относительно избрания городских голов по мажоритарной системе абсолютным большинством, то есть о двух турах выборов, и о совмещении должностей мэра Киева и председателя КГГА.
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Кроме того, планируется включить в повестку дня и принять решение о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан.
Предусматривается и рассмотрение двух законопроектов, касающихся выборов президента Украины, относительно обеспечения надлежащей организации и проведения голосования, а также о заполнении перечня документов, которые являются основанием для получения бюллетеня.
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