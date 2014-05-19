Журналист Пашаев рассказал, как его задержала "самооборона Крыма"

Журналист Осман Пашаев, задержанный накануне после митинга-реквиема в Симферополе, рассказал об обстоятельствах своего плена и действия российских карательных органов и их пособников, сообщает 5 канал.

Его и еще пятерых человек, среди которых журналисты, турецкий оператор и просто прохожий, который за них вступился - задержала так называемая "самооборона Крыма". По словам Пашаева, их более 7 часов допрашивали, били, унижали, и ограбили - забрали технику, ценные вещи, деньги и даже одежду. В конце концов, вручили повестку и возбудили уголовное дело.

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"На нас налетело 9 человек. Двое были в гражданском, семеро – в камуфляже. Они начали требовать какое-то разрешение на съемку возле Совмина. Нас повели на Кирова, 26, там были специфические оскорбления. Завели на второй этаж, и мы четыре часа простояли лицом к стене. Ну, там были больше моральные издевательства, но по ногам били. Привезли в клетке, в машине типа автозака, вот сюда, на Футболистов. И уже здесь по кабинетам – из кабинета в кабинет, отдали какие-то вещи. Вся новая техника – она вся исчезла. Сейчас посчитали, порядка на 70 тысяч гривен", - рассказал журналист.

Другая пострадавшая, Инна Шинковская, рассказала: ее не били, но постоянно унижали, в частности - на религиозной почве. Она отметила: такие действия российских "правоохранителей" и их приспешников могут свидетельствовать лишь о полной деградации страны.