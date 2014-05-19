Участники АТО должны лечиться в «Феофании», - Тягнибок

По его словам, с начала антитеррористической операции общие потери объединенных сил, принимающих в ней участие, составили 21 погибшего и 65 раненых.

Читайте такжеТурчинов подписал указ о присвоении участникам АТО воинских званий «Сейчас необходимо обеспечить медобслуживанием тех, кто героически защищает Украину от террористической угрозы. Поэтому настаиваю на включении в повестку дня Верховной Рады проекта Постановления № 4897 об обеспечении надлежащим медицинским обслуживанием участников боевых действий, которые получили ранения во время проведения АТО», - заявил Тягнибок.

Кандидат в президенты подчеркнул, что задачей парламента является создание условий для обеспечения ведущими здравоохранительными учреждениями помощи участникам АТО.

«После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовали военная оккупация полуострова и нелегитимный псевдореферендум о выходе из состава Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников. Поэтому сейчас необходимо предоставить право участникам АТО на бесплатное медицинское обслуживание в ведущих здравоохранительных учреждениях Украины, в частности, в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами. Настаиваю, чтобы завтра в ходе пленарного заседания парламент безотлагательно принял это постановление», - отметил Олег Тягнибок.