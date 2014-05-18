На Луганщине и Донеччине фактически не осталось милиции, выполняющей свои задачи - Турчинов

И.о. Президента Украины Александр Турчинов уверяет, что в Министерстве внутренних дел уже проходит процедура подбора новых кадров, которые будут замещать правоохранителей вместо тех, кто изменяет и не выполняет свои обязанности.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1 +1 » в воскресенье вечером.

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«В Донецкой и Луганской областях фактически не осталось ни СБУ, ни милиции, выполняющих свои задачи. Но уже есть боевой костяк, способный решать задачи, и сегодня МВД подбирает кадры, которые смогут их выполнять», - сказал Турчинов.