На Луганщине и Донеччине фактически не осталось милиции, выполняющей свои задачи - Турчинов
21:55, 18 мая 2014Политика
0
В МВД проходит процедура подбора новых кадров для замещения тех, кто изменяет и не выполняет обязанности.
Турчинов говорит, что в милиции произведут замену кадров / Фото УНИАН
И.о. Президента Украины Александр Турчинов уверяет, что в Министерстве внутренних дел уже проходит процедура подбора новых кадров, которые будут замещать правоохранителей вместо тех, кто изменяет и не выполняет свои обязанности.
Об этом он заявил в эфире телеканала «1 +1 » в воскресенье вечером.
Читайте такжеВ Житомирской области из двух воинских частей убежали сто солдат
«В Донецкой и Луганской областях фактически не осталось ни СБУ, ни милиции, выполняющих свои задачи. Но уже есть боевой костяк, способный решать задачи, и сегодня МВД подбирает кадры, которые смогут их выполнять», - сказал Турчинов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter