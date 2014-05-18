Турчинов уверен, что попытки вернуть тоталитарное прошлое обречены на поражение

"Более чем восемь десятилетий прошло с тех пор, как маховик сталинской репрессивной машины набрал полные обороты... Жертвой карателей из НКВД во времена лихолетья мог стать каждый независимо от возраста, национальности, социального статуса, профессии, религиозных убеждений", - говорится в обращении Турчинова.

Он подчеркнул, что несмотря на огромные потери, украинский народ выстоял и одержал долгожданную веками независимость.Читайте такжеСегодня исполняется 70 лет со дня депортации крымскотатарского народа

"Но сегодня определенные силы внутри страны и за ее пределами жаждут реванша и пытаются снова вернуть тоталитарное прошлое, пробуют обмануть общество, зовут обратно в империю. Убежден, что эти попытки обречены на неизбежное поражение. Мы защитим свой демократический европейский выбор, свое государство!", - отметил Турчинов.

И.о. президента напомнил, что главными ценностями современного цивилизованного мира является открытость и свобода. По его убеждению, именно такая модель развития является залогом динамичного развития, сильной экономики, высоких социальных стандартов.

"И только демократическое государство способно уважать и реально защищать права своих граждан. Каждый из нас должен помнить и знать сложные страницы нашей истории, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись", - подчеркнул Турчинов.