Под Краматорском идет ожесточенный бой между террористами и военными

По сообщению очевидцев, в районах, расположенных вблизи аэродрома, не стихает грохот тяжелой артиллерии - очевидно, стреляют из минометов, сообщает Громадське.

По информации источника в Минобороны, экстремисты применили новую тактику - отвлекающий маневр. Во время обстрела украинских позиций на территорию пыталась пробраться группа из 40 террористов, однако военные не позволили им это сделать.

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Зато военные уничтожили вражеский гранатомет, который в течение нескольких дней вел обстрел аэродрома.