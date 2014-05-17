Под Краматорском идет ожесточенный бой между террористами и военными
22:09, 17 мая 2014Политика
1
В районе аэродрома Краматорска продолжается ожесточенный бой между украинскими военными и террористами.
По сообщению очевидцев, в районах, расположенных вблизи аэродрома, не стихает грохот тяжелой артиллерии - очевидно, стреляют из минометов, сообщает Громадське.
По информации источника в Минобороны, экстремисты применили новую тактику - отвлекающий маневр. Во время обстрела украинских позиций на территорию пыталась пробраться группа из 40 террористов, однако военные не позволили им это сделать.
Читайте такжеТеррористы в Краматорске захватили объект ГТС
Зато военные уничтожили вражеский гранатомет, который в течение нескольких дней вел обстрел аэродрома.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter