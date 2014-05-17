Кравчук: Ельцин не вмешивался в дела Украины, и все проблемы в 90-х решились мирно

Леонид Кравчук и Леонид Кучма на круглом столе в Харькове рассказали, почему в 90-х годах Украина смогла решить свои внутренние проблемы и разногласия в регионах мирно, а сейчас не может, передает Lb.ua.

Они подняли этот вопрос в ответ на реплику представителей Луганского областного совета, которые заявили, что не знают, кто финансирует сепаратистов на востоке.

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"В 90-м и 91-м году в Украине было более сложное положение, нежели сейчас. Приднестровье кипело, Крым кипел. Из Приднестровья через Украину проходила 9-ая армия, ею руководил Грачев. 120 тыс. человек, вооруженных до зубов. Они могли остановиться в любой точке и остаться. Но они прошли, а мы спокойно решили все вопросы. Да, сложно, но решили. Задаю вопрос: почему? Потому что Борис Николаевич Ельцин не вмешивался в наши внутренние дела. Он сказал официально: Украина сама должна решить свои вопросы", - заявил Кравчук.

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Мнение Кравчука поддержал и Кучма.

"Я добавлю: вспомните 94-95-й годы: референдум прошел в Крыму, конституцию свою они создали, президент Мешков - из Москвы, правительство во главе с Сабуровым - из Москвы. И только благодаря Ельцину, который не вмешивался и не давал вмешиваться всем остальным русским, мы разрешили все проблемы в сами", - сказал он.

Кравчук отметил, что нынешняя ситуация - совсем другая. "Если каждый день в наши внутренние дела вмешиваются грубо, цинично, мы можем спокойно решить свои внутренние дела?" - задался он вопросом.