Кравчук считает, что власть на Востоке имеет достаточно полномочий, чтобы навести порядок в регионе

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что власть на востоке должна не просить полномочий, а воспользоваться ими, чтобы навести порядок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук заявил во время второго Общеукраинского круглого стола национального единства.

Он убежден, что сегодня у местной власти есть достаточно полномочий, чтобы навести порядок в своих областях.

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«Я призываю к одному – наведите порядок в своих областях. Там есть шахтеры, металлурги, химики, это мощная сила, еще с советских времен обращались к этим людям», - сказал Кравчук.

«Говорят - дайте больше полномочий! Вы что, не можете выбросить террористов, а там они есть, вы что, не можете выбросить мародеров, насильников, убийц? Полномочия – это навести порядок в своем доме. Я сам в своем доме навожу порядок – никого не приглашаю», - отметил Кравчук.

При этом он подчеркнул, что вести переговоры с террористами нельзя, не ведут их, к примеру, и в России. «Человек, который взял оружие незаконно, должен быть готов, что он встретит человека с оружием от закона. Это мировая практика», - заявил первый президент.

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Он также призвал стороны не фальшивить, стать взрослыми.

Реагируя на выступление одного из коммунистов о вроде бы нелегитимности нынешней власти из-за несоответствия Конституции процедуры отстранения Виктора Януковича с должности президента, Кравчук предложил Партии регионов пригласить своего бывшего руководителя Януковича в Верховную Раду, чтобы парламент имел возможность провести процедуру импичмента.

Кравчук отметил, что сегодня недоверие граждан из восточных регионов сложилось из-за пропаганды, которая велась тогдашней властью. «Все кричали фашисты, фашисты, а показать ни одного не могли» - заметил он. Также Кравчук назвал лицемерием то, что на востоке говорят о недоверии к правительству, а уничтожают украинский флаг, к которому нынешнее правительство не имеет никакого отношения. «Что же вы, не доволны правительством, а рвете флаги, сжигаете их, убиваете людей, которые хотят поднять флаг, возникает вопрос, по-видимому, дело далеко не в этом! Дело в другом! Нужно посмотреть на себя в зеркало всем – и искренне сказать, чего мы хотим – Украины независимой; Украины, которая всех будет уважать, ко всем прислушиваться и всем давать жить свободно и демократически; если так, то давайте вместе, здесь нет никаких проблем. Только не нужно фальшивить», - подчеркнул Кравчук.