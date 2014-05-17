Яценюк призвал местные власти не бояться террористов, и навести порядок в своих регионах

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал органы местной власти не бояться террористов, и навести порядок в своих регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил во время второго Общеукраинского круглого стола национального единства.

Читайте такжеВ Харькове начался второй Общеукраинский круглый стол национального единства

Он назвал неправдой то, что украинская власть не слышит восток, и напомнил, что неоднократно в Донецк приезжало руководство страны, и он лично был в этом регионе и встречался с региональными элитами.

«Давайте будем честными – это первое. И второе: у меня просьба, я вас прошу - вы идете на поводу у террористов, потому что вы их боитесь, перестаньте их бояться, вынудите их сложить оружие, возьмите власть в руки, и ведите политический диалог», - подчеркнул Яценюк.