У Украины достаточно сил, чтобы пройти историческое испытание - Томбинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия празднования Дня Европы в «Мистецькому Арсеналі» в Киеве.

”Я уверен, что у Украины достаточно сил и решительности пройти это историческое испытание своего суверенитета, и Европейский Союз сделает все возможное, чтобы помочь Украине в ее борьбе за право самостоятельно принимать решение относительно своего будущего”, - сказал Томбинский.

Он также подчеркнул, что недавние события в Украине показали, что европейские ценности мира, верховенства права и демократии не могут восприниматься как данность.

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”ЕС решительно поддерживает целостность, суверенитет, независимость Украины... Украине необходим настоящий общенациональный диалог относительно того, как разные части общества видят их судьбу в демократической мирной и процветающей Украине. Проведение свободных и честных выборов 25 мая будет важным шагом в правильном направлении”, - отметил Томбинский.