Фюле напомнил РФ, что возможные санкции зависят от ее отношения к президентским выборам в Украине



Об этом он сообщил сегодня на брифинге для журналистов в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

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«Отношение Российской Федерации к проведению президентских выборов в Украине будет иметь влияние на дальнейшее размышление стран - членов ЕС относительно возможных санкций» , - отметил Фюле.