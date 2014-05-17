Фюле напомнил РФ, что возможные санкции зависят от ее отношения к президентским выборам в Украине
00:44, 17 мая 2014Политика
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Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет , что от отношения России к президентским выборам в Украине 25 мая будут зависеть возможные дальнейшие санкции Европейского Союза по отношению к Москве .
От отношения РФ до президентских выборов в Украине будут зависеть возможные дальнейшие санкции ЕС в отношении Москвы Фото УНИАН
Об этом он сообщил сегодня на брифинге для журналистов в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
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«Отношение Российской Федерации к проведению президентских выборов в Украине будет иметь влияние на дальнейшее размышление стран - членов ЕС относительно возможных санкций» , - отметил Фюле.
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