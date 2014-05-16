Общеукраинский круглый стол перенесли из Донецка в Харьков
15:04, 16 мая 2014Политика
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Кошулинский заявил, что круглый стол национального единства состоится в Харькове.
Круглый стол пройдет в Харькове / Фото УНИАН
Второе заседание общеукраинского круглого стола национального единства состоится завтра, 17 мая, в 12.00 в Харькове.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-спикер парламента Руслан Кошулинский, отвечая на вопросы журналистов.
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Как сообщал УНИАН, правительство Украины инициировало проведение круглых столов национального единства с целью урегулирования кризиса в Украине и налаживания диалога с регионами. Первый такой стол прошел в Киеве, следующий планировался в Донецке, а также других регионах.
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