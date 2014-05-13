Завтра в Раде состоится заседание круглого стола национального единства

Об инициативе проведения таких круглых столов объявили 8 мая в своем совместном заявлении и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов и премьер-министр Арсений Яценюк.

Турчинов и Яценюк отметили, что целью общенационального диалога является формирование национального консенсуса по ключевым для украинского общества проблемам. Наработанные предложения при участии всех политических сил будут имплементированы Верховной Радой Украины, в том числе через механизмы внесения изменений в Конституцию и законодательство.Читайте также Власти готовы к переговорам с представителями Востока, но не с террористами - Турчинов

Турчинов и Яценюк пригласили всех участников политического процесса, а также представителей общественности активно приобщиться к реализации этой инициативы.

К участию в работе круглого стола приглашены бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, правительственные чиновники, народные депутаты, кандидаты в президенты, руководители областных администраций и председатели областных советов, представители органов местного самоуправления, научные работники, представители религиозных организаций, бизнес-кругов, общественных и международных организаций, общественные деятели.