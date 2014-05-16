Террористы обстреляли военный аэродром под Краматорском - Минобороны
14:02, 16 мая 2014Политика
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Под Краматорском в Донецкой области сегодня, 16 мая, около 10.00 террористы из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли одно из зданий военного аэродрома, где в то время находились военнослужащие.
Аэродром под Краматорском обстреляли / Википедия
Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины, нападающие вели огонь в течение 20 минут из зеленых насаждений, что возле территории воинской части.
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Согласно сообщению, военнослужащие ВСУ применили оружие в ответ для защиты военного объекта. Пострадавших среди украинских военнослужащих и гражданского населения нет.
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