Террористы обстреляли военный аэродром под Краматорском - Минобороны

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины, нападающие вели огонь в течение 20 минут из зеленых насаждений, что возле территории воинской части.

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Согласно сообщению, военнослужащие ВСУ применили оружие в ответ для защиты военного объекта. Пострадавших среди украинских военнослужащих и гражданского населения нет.