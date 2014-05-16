Палица призвал закрыть для посторонних одесский Дом профсоюзов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил сегодня на заседании сессии, которая началась с минуты молчания по погибшим 2 мая.

По его словам, некоторые граждане пиарятся на трагедии, вплоть до того, что водят по зданию всех желающих, сопровождая «экскурсии» своими комментариями и трактовкой событий.

«Здание в аварийном состоянии. Туда водят экскурсии, неизвестно, что рассказывают. Мы не знаем, насколько они нагнетают ситуацию. Я считаю, что здание надо закрывать... Люди увидели все, что хотели. Это надо прекратить», - заявил губернатор.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

По последним данным, количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших - почти 250.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.