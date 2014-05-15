В МВД рассказали о том, как расследуют покушение на Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который находится на лечении в Израиле после покушения на его жизнь, отказался общаться по телефону с правоохранителями, которые расследуют дело о нападении на него.

Об этом говорится в сообщении заместителя начальника отдела следственного управления милиции в Харьковской области, полковника милиции Ларисы Фалеевой, обнародованном пресс-службой ГУ МВД в Харьковской области.

"Работники следственного управления пытались в телефонном режиме пообщаться с Геннадием Кернесом, но по просьбе его представителя, который сослался на состояние здоровья потерпевшего, общение перенесено на другое время. Как только это станет возможно, работники милиции немедленно же проведут необходимые действия", - рассказала Фалеева.

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Она проинформировала, что досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по факту покушения на убийство Кернеса, продолжается. Следователями действия неизвестных злоумышленников квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. С целью расследования указанного преступления создана следственно-оперативная группа, в состав которой включены наиболее опытные работники следственных и оперативных подразделений, сказала Фалеева.

Кроме того, практическая помощь оказывается сотрудниками Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска МВД Украины. Состояние досудебного следствия в указанном уголовном производстве находится на контроле МВД Украины и Генеральной прокуратуры Украины. Систематически при участии руководства ГУ МВД Украины в Харьковской области и прокуратуры Харьковской области проводятся заслушивания состояния досудебного следствия, во время которых анализируются собранные материалы и определяются направления последующей работы.

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"Следствием выдвинут ряд версий относительно совершения преступления, среди которых рассматриваются и такие, как профессиональная деятельность и месть за противодействие сепаратизму. По всем направлениям проводится тщательная работа с целью установления лиц, которые совершили тяжкое преступление", – отметила Фалеева.

По ее словам, по изъятым вещественными доказательствами назначены судебно-медицинские, баллистические, медико-криминалистические, трассологические и другие экспертизы, проведение которых поручено экспертам Департамента НИЭКЦ МВД Украины, Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса.

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В настоящее время в рамках уголовного производства допрошено 340 лиц, среди которых, в частности, сотрудники Харьковского городского совета и Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи. Проведен ряд следственных экспериментов с участием специалистов разных отраслей.

Следствие плодотворно сотрудничает с представителем потерпевшего, который выезжал в больницу, где в настоящее время находится Кернес.

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время спортивной пробежки неизвестный совершил покушение на Кернеса, выстрелив в него с огнестрельного оружия. Мэр получил ранение в спину. В тот же день ему сделали безотлагательную операцию в харьковской больнице и отправили для продолжения лечения в клинику в израильской Хайфе. В Израиле Кернесу сделали еще несколько операций. Сейчас угроза его жизни миновала.

Кернес на днях заявил, что уже руководит Харьковом по телефону.