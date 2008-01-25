Луценко тоже направил жалобу в прокуратуру

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО также направил жалобу в прокуратуру Киева на действия Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом сообщил народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Геннадий МОСКАЛЬ.

«Почему министр внутренних дел, который имеет аналогичный интерес к инциденту с ЧЕРНОВЕЦКИМ, должен сегодня сидеть сложа руки? Вполне логично, что Юрий ЛУЦЕНКО также направил жалобу в прокуратуру Киева», - заявил, в частности, Г.МОСКАЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе "Народной самообороны".

«Если прокуратура примет во внимание только жалобу ЧЕРНОВЕЦКОГО, так это является показателем полностью политической подоплекой. Это будет, по моему мнению, сведением счетов за то, что Юрий ЛУЦЕНКО инициировал сбор подписей за выражение недоверия генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО», - отметил Г.МОСКАЛЬ.

Он убежден, что прокуратура снова используется в грязных политических играх, а не занимается борьбой с преступностью.

"Материалы о разворовывании миллиардов долларов не рассматриваются годами, а здесь такая быстрая реакция за одну пощечину ЧЕРНОВЕЦКОМУ», - заявил с возмущением Г.МОСКАЛЬ.

По его мнению, такая деятельность прокуратуры свидетельствует о возобновлении политических репрессий в Украине.

Справка УНИАН. 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам.

24 января прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО за преднамеренное нанесение им легких телесных повреждений Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.