Взрыв в Николаеве произошел вследствие утечки газа - следствие

Об этом говорится в сообщении сектора по связям с общественностью УМВД в Николаевской области.

"В ходе следствия установлены доказательства, дающие основания рассматривать версию о том, что взрыв произошел в результате утечки газа", - сказано в сообщении.

Утечка могла произойти в результате технической неисправности любого прибора или в связи с решением одного из жильцов дома покончить таким образом жизнь самоубийством. Это будет установлено после проведения тщательных следственных действий.

При этом милиция отмечает, что работники газовой службы, прибыв на место трагедии через 7 минут после получения сообщения о возможной утечке газа, максимально перекрыли поставки газа в жилые помещения, чем предотвратили более тяжкие последствия происшествия.

Читайте такжеКоличество погибших от взрыва дома в Николаеве возросло до 4 человекПравоохранители также изучают частную переписку в сети скайп, запись телефонных переговоров и другие полученные фактические данные.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве 12 мая около 13 часов произошел взрыв в 4-подъездном жилом 10-этажном доме. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы произошло разрушение несущих конструкций с 8-го по 10-й этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживают 213 человек. Было эвакуировано 73 жителей жилого дома.

По состоянию на 7.00 четверга, 15 мая, с начала выполнения поисково-спасательных работ спасено 25 человек и высвобождено из-под завалов тела 4 погибших. Судьба еще 3 человек остается неизвестной.

Читайте такжеИз-под завалов дома в Николаеве вытащили тело вероятного виновника взрываПри расследовании причин взрыва милиция назначила более 10 экспертиз.

По предварительным данным газоснабжающей компании ”Николаевгаз”, причиной взрыва является самовольное и несанкционированное вмешательство потребителя в систему газоснабжения.