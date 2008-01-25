Ющенко просит у инвесторов 25 миллиардов только на Евро-2012
15:35, 25 января 2008Политика
877
Президент выступил на обеде у Пинчука
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает зарубежных инвесторов принять участие в подготовке Украины к проведению финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на традиционном украинском бизнес-ланче в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что, по оценкам экспертов, для развития инфраструктуры Украине понадобится 25 млрд. долларов США.
Также В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина планирует привлечь инвестиции на строительство автодорог, в частности, внутренних трасс длиной 5 тыс. км. и транспортных коридоров с соседними странами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter