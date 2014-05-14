Махницкого избрали членом Высшего совета юстиции

Такое решение сегодня приняла Всеукраинская конференция работников органов прокуратуры, сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ.

Председательствующим на конференции был избран первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша. Начиная работу, он отметил, что в соответствии со ст.5 Законом Украины «О Высшем совете юстиции» Всеукраинская конференция работников прокуратуры назначает двух членов Высшего совета юстиции, один из которых, согласно ст.13 данного закона, назначается из числа судей.

Голомша проинформировал собравшихся, что в соответствии с требованиями Закона Украины «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине», принятого Верховной Радой 8 апреля 2014 года, в прокуратурах областного уровня, Национальной академии прокуратуры Украины, а также в аппарате Генеральной прокуратуры проведены конференции работников, которыми избраны 69 делегатов на Всеукраинскую конференцию работников прокуратуры.

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Делегатами конференции было предложено в состав Высшего совета юстиции две кандидатуры – и.о. генерального прокурора Махницкого и судью Апелляционного суда Львовской области Головатого.

В ходе тайного голосования Махницкий и Головатый были избраны членами Высшего совета юстиции почти единодушно, отмечает пресс-служба.

Новые члены Высшего совета юстиции поблагодарили за высокое доверие и обязались делать все от них зависящее для утверждения закона и верховенства права в государстве.

На ближайшем сессионном заседании Верховной Рады Украины они примут присягу.