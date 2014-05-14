ЦИК зарегистрировала еще 132 международных наблюдателей на выборы президента Украины

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Комиссии, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК.

В частности, зарегистрировано 49 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 6 – от Парламентской Ассамблеи Организации за Демократию и Экономическое Развитие – ГУАМ, 23 – от Украинского конгресового комитета Америки, 4 – от Международной комиссии по правам человека, 50 – от Комитета "За открытую демократию".Читайте такжеВыборы в Украине установят рекорд по количеству наблюдателей - генсек ОБСЕ

Таким образом, общее количество зарегистрированных официальных наблюдателей составляет 1262 человека (от четырнадцати международных организаций – 1206 человек, от шести иностранных государств – 56 человек).