В состав ОИК включено 4 тысячи 164 человека - Охендовский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

По его словам, кандидатуры в состав ОИК подал 21 кандидат на пост президента с 23 зарегистрированных.

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По словам Охендовского, двое кандидатов, решили не пользоваться своим правом делегировать представителей в состав ОИК.

Он также сообщил, что в состав ОИК назначен 52% мужчин и 48% женщин. 83% членов ОИК имеют высшее образование, 43 % - это лица в возрасте от 40 до 60 лет, 3% - моложе 20 лет.