В состав ОИК включено 4 тысячи 164 человека - Охендовский
23:50, 14 апреля 2014Политика
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В состав окружных избирательных комиссий были включены 4 тысячи 164 человека, 67% из которых имеют опыт работы в ОИК.
В состав ОИК включено 4 тысячи 164 человека
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.
По его словам, кандидатуры в состав ОИК подал 21 кандидат на пост президента с 23 зарегистрированных.
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По словам Охендовского, двое кандидатов, решили не пользоваться своим правом делегировать представителей в состав ОИК.
Он также сообщил, что в состав ОИК назначен 52% мужчин и 48% женщин. 83% членов ОИК имеют высшее образование, 43 % - это лица в возрасте от 40 до 60 лет, 3% - моложе 20 лет.
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